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Артисты, которые выступали на фестивале Лаймы Вайкуле, уже не смогут вернуться в Россию. С таким заявлением выступила первый зампред комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко.

По ее словам, выступившие на фестивале Вайкуле артисты не востребованы ни за рубежом, ни в России. Некогда популярные на Родине звезды сделали свой жизненный выбор и определились со своей стороной. При этом в Латвии они не востребованы, поскольку они выступают на русском языке. А на Родине люди категорически настроены против их возвращения, резюмировала Драпеко.

Также российский депутат высказалась по поводу организатора фестиваля – Лаймы Вайкуле. По мнению Драпеко, она относится к той категории людей, которые ставят «денежный вопрос» на первое место. Вайкуле с удовольствием выступала в России, получая любовь зрителей и гонорары. Поэтому она считает своей родиной то место, где хорошо кормят, резюмировала первый зампред комитета Госдумы по культуре.

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