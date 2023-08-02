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Актриса Дарья Сагалова опасается, что новая версия Светы Букиной в продолжении сериала «Счастливы вместе», зрителям не понравится.

Девушка пояснила, что она вполне может приложить усилия и сыграть прежнюю Свету, но она в любом случае будет совсем другой.

«Никому не нужно, чтобы Света оставалась прежней. Я не знаю, готовы ли те, кто был влюблен в Светку, принять новую версию», – рассказала Сагалова.

Напомним, что продолжением ситкома «Счастливы вместе» станет сериал «Букины», в котором пока запланировано только 10 серий. Помимо Сагаловой, свои роли в нем исполнят Виктор Логинов (Гена), Наталья Бочкарева (Даша) и Александр Якин (Рома). Производство нового ситкома будут осуществлять братья Андреасян.

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