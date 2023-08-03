ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

3 августа скончалась 82-летняя актриса Ирина Мирошниченко. Обозреватель Павел Сурков в издании РИАН рассказал о самых популярных ролях артистки.

«О её красоте — чуть отстранённой, картинной, словно сошедшей с полотен фламандских мастеров, можно было бы слагать поэмы. С одной стороны, она яркая, а с другой — абсолютно земная, выстроенная по художественным канонам», – сообщил автор публикации.

Он напомнил, что Мирошниченко стала знаменитой после фильмов «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев» и «Гостья из будущего». Также зрители знают ее по картинам «Шляпа», «Капитанская дочка», «Пришел солдат с фронта», «Зимняя вишня» и «Второе дыхание», по другим, пусть менее заметным, но ярким и запоминающимся образам.

Множество ролей Мирошниченко сыграла и в театре. Самые популярные постановки с ее участием – это «Чайка», «Соло для часов с боем», «Единственный свидетель» и другие.

Актриса играла в театре в буквальном смысле до последних дней, бралась за любые роли и исполняла их блестяще, даже если это были просто короткие эпизоды.

Вам может понравиться

Составлен топ-10 сериалов августа

В наступающем месяце телезрителям предстоит окунуться в мир киносериалов, который соответствует самым разнообразным вкусам. Любителям темных и загадочных историй приглянутся российские сериалы «Замаячный» и «Последователи», а также австралийская драма от

Звезда сериал «Не родись красивой» Ломоносова поделилась воспоминаниями о детстве, проведенном в Киеве

Популярная российская актриса и звезда телесериала «Не родись красивой», в котором она исполнила роль Киры Воропаевой, Ольга Ломоносова рассказала о своем детстве, которое она провела вместе с родителями в Киеве.

РИА: Какие иностранные артисты остались в России

Как сообщает РИА Новости, многие иностранные музыканты и артисты продолжили свою деятельность на территории России, несмотря на угрозы, поступающие от западных продюсеров. К примеру, итальянский дирижер Фабио Мастранджело решил остаться