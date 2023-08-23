Популярный итальянский артист Адриано Челентано вспомнил историю о том, как он в свое время отказался от песни L’italiano, ставшую визитной карточкой умершего певца Кутуньо. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Челентано вспомнил, что сразу после написания новой песни Кутуньо поделился радостной новостью с ним. «Я всю ночь не спал и думал об успехе, который ждет тебя как исполнителя, а меня как автора», – заявил своему другу Кутуньо.

Однако Челентано заявил, что не собирается исполнять будущий хит, поскольку в нем присутствует не понравившаяся ему строчка: «Я настоящий итальянец». При этом Челентано вспомнил, что Кутуньо «не поверил своим ушам» после его отказа, поскольку специально писал песню для него.

Теперь Челентано отмечает, что поступил слишком опрометчиво, отказавшись исполнять будущий хит. При этом он назвал своего умершего друга «незабываемым и великим». Также он добавил, что если бы все-таки он согласился исполнять песню L’italiano, то спел бы ее в точности, как и его друг Тото.