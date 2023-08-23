Официальным талисманом предстоящего Всемирного фестиваля молодежи был выбран Чебурашка. Фестиваль должен пройти в Крыму в 2024 году с 1 по 7 марта года в образовательном центре «Сириус». Новый символ был
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Официальным талисманом предстоящего Всемирного фестиваля молодежи был выбран Чебурашка. Фестиваль должен пройти в Крыму в 2024 году с 1 по 7 марта года в образовательном центре «Сириус».

Новый символ был представлен на закрытии крымского фестиваля «Таврида.АРТ». Во время гала-концерта на сцене появилась большая фигура Чебурашки, к которому был привязан красный шар. По словам организаторов, основными ценностями предстоящего мероприятия являются взаимоуважение и дружба, и именно эти ценности олицетворяет новоизбранный символ – Чебурашка.

Культурная программа Всемирного фестиваля молодежи-2024 была разработана резидентами фестиваля «Таврида.АРТ». Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что в отборочном туре примет участие 20 тысяч человек из разных стран мира. «Яркая молодежь из различных стран едет в Россию — это значит, что нас не могут изолировать, потому что будущее за этими ребятами, которые соберутся в «Сириусе», — сказал Кириенко.

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