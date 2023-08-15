Продюсер и специалист по PR Елена Романова, более известная в качестве бывшей жены старшего Урганта, посетила премьерный показ российской комедии. Девушка состояла в отношениях с Андреем Ургантов в течение 9 лет.

На премьере девушка была одна, однако в интервью журналистам призналась, что сохранила дружеские отношения со своим бывшим мужем Андреем Ургантом, который в настоящий момент проживает в Санкт-Петербурге.

Бурный роман Елены и Андрея в свое время вызвал повышенный интерес со стороны общества, поскольку девушка была 30 лет моложе своего избранника. Романова часто посещала спектакли Урганта, после чего они внезапно стали встречаться.

По словам Урганта, он воспринимал совместное проживание с Романовой, как полноценный брак. При этом главной причиной разрыва отношений старший Ургант считает отсутствие общих детей. Артист признался, что они пытались зачать общего ребенка, однако ничего не вышло. По его мнению, еще одним фактором, повлиявшим на разрыв отношений, стало его пристрастие к спиртным напиткам.