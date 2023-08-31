Российская актриса Наталья Бочкарева, воплотившая в сериале «Счастливы вместе» образ Даши Букиной рассказала во время своего недавнего интервью о том, как изменится ее героиня в продолжении проекта. Полюбившийся многим российским
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская актриса Наталья Бочкарева, воплотившая в сериале «Счастливы вместе» образ Даши Букиной рассказала во время своего недавнего интервью о том, как изменится ее героиня в продолжении проекта.

Полюбившийся многим российским зрителям сериал о семье Букиных получил продолжение, поэтому вскоре мы увидим на экранах телевизоров знакомых нам персонажей. Но, по словам Бочкаревой, ее героиня достаточно сильно изменится. Актриса подчеркнула, что Даша изменит свой имидж. Ее героиня теперь будет не простой домохозяйкой, а профессиональным блогером.

Бочкарева отметила, что ее персонаж трансформируется, однако актриса добавила: «Определенной долей сарказма я ее сумею наделить».

Напомним, телеканал ТНТ объявил о съемках продолжения полюбившегося многим россиянам ситкома «Счастливы вместе». После 10-летнего перерыва сериал вновь появится на экранах телевизоров, только уже под названием «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов (Гена), Наталья Бочкарева (Даша), Дарья Сагалова (Света) и Александр Якин (Рома).

Вам может понравиться
Руководитель проекта «На верном пути» и председатель Союза ветеранов СВО по Московской области Эльнур Хисматулин сам родом из Башкирии, ранее работал оперативником в уголовном розыске. Отправился в зону СВО добровольцем,

Ветераны СВО помогают бойцам вернуться к мирной жизни, организовав психологическую помощь

Руководитель проекта «На верном пути» и председатель Союза ветеранов СВО по Московской области Эльнур Хисматулин сам родом из Башкирии, ранее работал оперативником в уголовном розыске. Отправился в зону СВО добровольцем,
Украинские власти нагло нарушают права граждан. Это может привести к обострению ситуации внутри страны и спровоцировать серьезные народные волнения, считает бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Он напомнил, что

Олег Соскин предсказал скорую смерть президенту Украины Зеленскому

Украинские власти нагло нарушают права граждан. Это может привести к обострению ситуации внутри страны и спровоцировать серьезные народные волнения, считает бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Он напомнил, что
В Краснодарском крае мужчина в наряде человека-паука стал участником дорожно-транспортного происшествия, передвигаясь на электрическом самокате. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Анапа Движение». На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина в

Мужчина в костюме человека-паука врезался в припаркованную машину на электросамокате

В Краснодарском крае мужчина в наряде человека-паука стал участником дорожно-транспортного происшествия, передвигаясь на электрическом самокате. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Анапа Движение». На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина в