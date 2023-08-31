Российская актриса Наталья Бочкарева, воплотившая в сериале «Счастливы вместе» образ Даши Букиной рассказала во время своего недавнего интервью о том, как изменится ее героиня в продолжении проекта.

Полюбившийся многим российским зрителям сериал о семье Букиных получил продолжение, поэтому вскоре мы увидим на экранах телевизоров знакомых нам персонажей. Но, по словам Бочкаревой, ее героиня достаточно сильно изменится. Актриса подчеркнула, что Даша изменит свой имидж. Ее героиня теперь будет не простой домохозяйкой, а профессиональным блогером.

Бочкарева отметила, что ее персонаж трансформируется, однако актриса добавила: «Определенной долей сарказма я ее сумею наделить».

Напомним, телеканал ТНТ объявил о съемках продолжения полюбившегося многим россиянам ситкома «Счастливы вместе». После 10-летнего перерыва сериал вновь появится на экранах телевизоров, только уже под названием «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов (Гена), Наталья Бочкарева (Даша), Дарья Сагалова (Света) и Александр Якин (Рома).