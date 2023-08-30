Российский актер театра и кино Сергей Безруков поделился своими впечатлениями о городе Троицк Челябинской области, куда приезжал на съемки сериала об адвокате Федоре Плевако. Артист опубликовал в соцсетях пост благодарности
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Российский актер театра и кино Сергей Безруков поделился своими впечатлениями о городе Троицк Челябинской области, куда приезжал на съемки сериала об адвокате Федоре Плевако. Артист опубликовал в соцсетях пост благодарности и несколько видеозаписей, сообщает интернет-издание 74.ru.

«Открыл для себя замечательный и неповторимый Троицк!», – написал актер на своей страничке «Вконтакте». По словам актера, экскурсию по городу ему организовал глава Троицка Александр Виноградов.

Также артист продемонстрировал подарки от поклонников из Троицка – монету 1853 года и наконечник стрелы 18 века. Безруков отметил, что копейка была найдена местным жителем возле Торговых рядов Троицка, когда там проходила реконструкция мостовой. Именно возле Торговых рядов снимался один из эпизодов сериала. Безруков подчеркнул, что современные детали были замаскированы землей.

«Снимать здесь — одно удовольствие. И дело не только в сохранившихся исторических зданиях и атмосфере. Люди здесь очень открытые, добрые и гостеприимные», – написал актер.

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