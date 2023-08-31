Американский писатель Джордж Р. Р. Мартин, чей цикл книг «Песнь льда и пламени» легла в основу сюжета популярного сериала «Игра престолов», прокомментировал включение изданием Vanity Fair серия «Черноводная» в список 25 идеальных телевизионных эпизодов, снятых за последние 25 лет.

По его словам, девятый эпизод второго сезона под названием «Черноводная» сериала «Игра престолов» является не просто хорошим, а самым любимым из тех, к которым он написал сценарий. В своем блоге Мартин отметил, что не считает данный эпизод идеальным, но он все равно является его любимым. При этом писатель признался, что испытывает «слабость» к серии «Лев и Роза» четвертого сезона.

Напомним, что эсерия «Черноводная» была снята знаменитым режиссером Нилом Маршаллом. Многие зрители называют его одним из лучших режиссёров сериала «Игра престолов». В эпизоде была экранизирована первая масштабная битва, в которой Тирион Ланнистер отражает вторжение Станниса Баратеона.