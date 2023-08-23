Российская певица, экс-участница группы «Блестящие», Анна Семенович активно делится в своем микроблоге мыслями и переживаниями с поклонниками. Все привыкли видеть Семенович жизнерадостной и веселой, но недавно артистка призналась, что у
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Российская певица, экс-участница группы «Блестящие», Анна Семенович активно делится в своем микроблоге мыслями и переживаниями с поклонниками. Все привыкли видеть Семенович жизнерадостной и веселой, но недавно артистка призналась, что у нее также бывают моменты печали и грусти.

Анна написала поклонникам, что у нее есть верный способ справиться с эмоциональным выгоранием. «Конечно, мне тогда надо побыть одной и помолчать. И тогда все проходит», – подчеркнула певица.

Семенович отметила, что такие состояния с ней встречаются редко, ведь она старается смотреть на жизнь только в позитивном ключе. Анна призналась, что даже не переживает по поводу своего возраста, ведь это всего лишь цифры в паспорте. «Я люблю себя и считаю молодой!» – заявила исполнительница.

Ранее Анну Семенович раскритиковали пользователи Сети после информации, что артистка сделала повторную заморозку своих яйцеклеток. По словам Анны, в будущем она хочет иметь ребенка. А так как не хочет переживать по поводу возникновения возможных проблем со здоровьем, то решила подстраховаться.

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