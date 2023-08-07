Певица Натали слишком увлеклась эзотерикой и начала много общаться с экстрасенсами. Не исключено, что именно из-за них она не смогла помочь своему мужу, считает подруга исполнительницы Анна Калашникова. Артистка рассказала
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Певица Натали слишком увлеклась эзотерикой и начала много общаться с экстрасенсами. Не исключено, что именно из-за них она не смогла помочь своему мужу, считает подруга исполнительницы Анна Калашникова.

Артистка рассказала о серьезных изменениях, которые произошли в Натали в последнее время. Она практически полностью перестала выходить из дома, постоянно общалась с экстрасенсами, отдавая им огромные деньги. При этом никто из людей, которые якобы предвидят будущее, не предупредил ее о смерти супруга.

«Как Натали упустила эту ситуацию из-под контроля? Ему нужны были помощь, тепло и забота. На мой взгляд, не на должном уровне была проведена постковидная реабилитация», – подчеркнула Калашникова.

Она уверена, что экстрасенсы, с которыми общается Натали – обычные шарлатаны. Из-за них она не смогла уберечь мужа от депрессии и поэтому он умер.

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