Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) заявила, что планирует вернуться в Россию. Исполнительница станет наставницей в новом сезоне музыкального шоу «Ты супер!», которое выйдет на канале НТВ. Об
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Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) заявила, что планирует вернуться в Россию. Исполнительница станет наставницей в новом сезоне музыкального шоу «Ты супер!», которое выйдет на канале НТВ. Об участии Ани Лорак в проекте заявили представители пресс-службы телеканала.

По словам певицы, ей знакомо чувство, когда стоишь на сцене в роле конкурсанта. Однако как член жюри она понимает, на какие качества конкурсанта стоит обращать внимание.

Кроме Ани Лорак в списке членов жюри проекта значатся Игорь Крутой, Алексей Воробьев и Люся Чеботина.

Отметим, что после начала СВО на Украине в феврале 2022 года, Ани Лорак уехала из России и скрылась от внимания общественности. На фоне новостей о ее возвращении в Россию, в Сети разгорелся нешуточный скандал. Украинские пользователи осудили 44-летнюю певицу, а российские юзеры напомнили о неоднозначном отношении к спецоперации на Украине. Однако Каролина решила воздержаться от комментариев по данному поводу.

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