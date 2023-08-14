Во эфире «Шоу Воли» Екатерина Волкова поделилась с зрителями секретом, что ей пришлось пересмотреть все сезоны мистического телешоу «Битва экстрасенсов» ради подготовки к роли ведуньи в «СуперИвановых».

По ее словам, сначала ей хотелось посмотреть, как ведут себя разные медиумы. Однако в процессе просмотра «Битвы экстрасенсов» актриса призналась, что «подсела» на шоу. В итоге ей пришлось посмотреть все сезоны до конца.

Ведущий программы Павел Воля отметил, что «Битва экстрасенсов» далеко не единственная программа про людей с паранормальными способностями. Однако Волкова объяснила, что ей хватило просмотра именно этого телешоу, чтобы понять, как ведут себя различные медиумы и экстрасенсы.

Также Волкова отметила, что во время съемок «СуперИвановых» на съемочной площадке иногда происходили необъяснимые вещи. Например, когда на площадке наступала тишина пару раз что-то подало самопроизвольно с грохотом. В такие моменты все участники съемок невольно думали, что возможно они уже призвали какого-то духа.