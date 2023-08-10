В далеком 1961 году Ирина Мирошниченко поступила в Школу-студию МХАТ, где она познакомилась с Владимиром Долинским, который на тот момент был студентом Щукинского училища.

По словам Долинского, его первая встреча с актрисой Мирошниченко в театральной библиотеке запомнилась ему на всю жизнь. Телеведущий признался, что при первом же взгляде на Мирошниченко он просто обомлел, однако взаимности со стороны актрисы не последовало.

Долинский признался, что несколько раз пытался «подкатывать» к необычайно красивой актрисе, однако в итоге она просто взяла и «отшила» его своим знаменитым взглядом и грудным голосом.

Спустя много лет Долинский встретился с актрисой Мирошниченко на съемках общего проекта и решил напомнить ей о своей симпатии в юные годы. Однако Мирошниченко ответила ему следующим образом: «Володя, если бы я записывала всех, кого отбрила в своей жизни, то это было бы полное собрание сочинений Льва Толстого».