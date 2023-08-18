82-летняя актриса из Польши Барбара Брыльска прокомментировала обвинения Валентины Талызиной в продаже нижнего белья на Мосфильме в перерывах между съемками. Она заявила, что Талызина испытывает к ней личную неприязнь. Ведь
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82-летняя актриса из Польши Барбара Брыльска прокомментировала обвинения Валентины Талызиной в продаже нижнего белья на Мосфильме в перерывах между съемками.

Она заявила, что Талызина испытывает к ней личную неприязнь. Ведь после выхода фильма «Ирония судьбы или С легким паром» Брыльской дали государственную премию. Советскую актрису при этом вниманием обошли.

«Она подлый человек. Я не торговала — я привозила друзьям и подругам то, что они просили», – прокомментировала Брыльска обвинения Талызиной в «продаже трусов» в Москве.

Напомним, что обе актрисы снимались в фильме режиссера Эльдара Рязанова, на долгие годы ставшем символом Нового года. При этом Валентина Талызина озвучивала польскую звезду, не владевшую в совершенстве русским языком.

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