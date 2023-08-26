Народный артист России Анатолий Васильев, запомнившийся российскому зрителю своей ролью в сериале «Сваты» рассказал, почему решил уйти из сериала. Отметим, что производством сериала занималась студия «Квартал 95», основателем и художественным
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Народный артист России Анатолий Васильев, запомнившийся российскому зрителю своей ролью в сериале «Сваты» рассказал, почему решил уйти из сериала. Отметим, что производством сериала занималась студия «Квартал 95», основателем и художественным руководителем которой был Владимир Зеленский, пока не стал президентом Украины.

В пятом сезоне сериала зрители больше не увидели героя Васильева – Юрия Ковалева. По словам актера, ему нравился сериал, однако он хотел внести в сюжет больше глубины, однако создатели шоу решили, что главное в сериале – это шутки и смех.

Васильев отметил, что сериал смог завоевать любовь народа, поэтому его можно было сделать более глубоким и эмоциональным. «Показать, как мы, сваты, в той или иной ситуации друг другу помогали, чтобы мы открывались по-человечески», – отметил артист. Он также добавил, что руководство не прислушалось к его мнению и решило продолжать снимать сериал, основываясь на глупых шутках. «А если все снимать по принципу “раз, два – хо-хо-хо, поржали”, тогда мне это неинтересно», – зарезюмировал Васильев.

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