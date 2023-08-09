Известный по роли Давоса из сериала «Игра престолов» американский актер Лиам Каннингем сообщил о своей готовности принять участие в съемках нового спиноффа в рамках известной франшизы, где речь пойдет о Джоне Сноу.

По словам актера, он отправил сообщение Киту Харингтону, сыгравшему в сериале персонажа Джона Сноу, со следующим содержанием: «Лучше звоните Давосу». Стоит отметить, что в оригинальном сериале Давос был главным советником Джона Сноу по политическим и стратегическим вопросам.

Актер Каннингем в разговоре с журналистом портала Den of Geek отметил, что он действительно заинтересован принять участие в съемках спин-оффа про Джона Сноу, если ему сделают достойное предложение. Также американский актер заявил, что считает вселенную «Игры Престолов» настолько же масштабной и перспективной, как «Звездные Войны». По его словам, киновселенная сериала имеет все шансы стать успешной с течением времени, когда каждое десятилетие люди будут открывать ее для себя заново.