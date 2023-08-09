Известный по роли Давоса из сериала «Игра престолов» американский актер Лиам Каннингем сообщил о своей готовности принять участие в съемках нового спиноффа в рамках известной франшизы, где речь пойдет о
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известный по роли Давоса из сериала «Игра престолов» американский актер Лиам Каннингем сообщил о своей готовности принять участие в съемках нового спиноффа в рамках известной франшизы, где речь пойдет о Джоне Сноу.

По словам актера, он отправил сообщение Киту Харингтону, сыгравшему в сериале персонажа Джона Сноу, со следующим содержанием: «Лучше звоните Давосу». Стоит отметить, что в оригинальном сериале Давос был главным советником Джона Сноу по политическим и стратегическим вопросам.

Актер Каннингем в разговоре с журналистом портала Den of Geek отметил, что он действительно заинтересован принять участие в съемках спин-оффа про Джона Сноу, если ему сделают достойное предложение. Также американский актер заявил, что считает вселенную «Игры Престолов» настолько же масштабной и перспективной, как «Звездные Войны». По его словам, киновселенная сериала имеет все шансы стать успешной с течением времени, когда каждое десятилетие люди будут открывать ее для себя заново.

Вам может понравиться
В руководстве стран, которые входят в Североатлантический военный блок, уже возникла отрезвляющая мысль, что вооружение НАТО – не чудо-оружие. Это показал военный конфликт на Украине – пишет издание Asia Times.

Asia Times: НАТО испытает серьёзные проблемы с обороной прибалтийских стран

В руководстве стран, которые входят в Североатлантический военный блок, уже возникла отрезвляющая мысль, что вооружение НАТО – не чудо-оружие. Это показал военный конфликт на Украине – пишет издание Asia Times.
Специалистами Московского физико-технического университета создано мобильное приложение для операционной системы Android, способное определять спелость овощей и фруктов. Отмечается, что приложение способно анализировать Wi-Fi-сигнал, который пропускается через овощ или фрукт, а

В России появилось приложения определения спелости арбузов

Специалистами Московского физико-технического университета создано мобильное приложение для операционной системы Android, способное определять спелость овощей и фруктов. Отмечается, что приложение способно анализировать Wi-Fi-сигнал, который пропускается через овощ или фрукт, а
Российский FPV-дрон под Ореховым на Запорожском направлении уничтожил немецкий танк Leopard 2. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись этого эпизода. Ранее кадры появились на украинских тг-каналах. «Копеечный» беспилотник настиг дорогостоящий танк

Опубликовано видео уничтожения танка Leopard «копеечным» FPV-дроном

Российский FPV-дрон под Ореховым на Запорожском направлении уничтожил немецкий танк Leopard 2. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись этого эпизода. Ранее кадры появились на украинских тг-каналах. «Копеечный» беспилотник настиг дорогостоящий танк