Генеральный директор, актер и креативный продюсер юмористического шоу-проекта «Уральские пельмени» Александр Попов приоткрыл завесу тайны об изнанке проекта в своем интервью блогеру Андрею Пределину.

По его словам, над созданием юмористических номеров для телешоу работает творческая команда, состоящая примерно из 50 человек. Тексты для будущих эпизодов программы пишут сразу пять авторских групп, которые состоят как из действующих участников «Уральских пельменей», так и приглашенных авторов.

Попов сказал: «Четырнадцать нас и в два с половиной раза больше авторов». При этом над созданием программы работают не только актеры и авторы, а также и вспомогательный персонал, численность которого также составляет около 50 человек. При этом если включить в работу над программой и людей, ответственных за сборку декораций и монтирование сцены, тогда команда вспомогательного персонала может вырасти и до 100 человек, резюмировал Попов.