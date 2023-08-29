После 24 февраля 2022 года некоторые российские артисты уехали из страны. Поэтому многие оставшиеся на Родине отечественные звезды начали откровенно выражать свое мнение о таких персонах. Недавно народная артистка РСФСР
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После 24 февраля 2022 года некоторые российские артисты уехали из страны. Поэтому многие оставшиеся на Родине отечественные звезды начали откровенно выражать свое мнение о таких персонах. Недавно народная артистка РСФСР Валентина Талызина высказалась об Алле Пугачевой, что привело к целой череде скандалов.

88-летняя актриса подчеркнула, что Пугачева навсегда потеряла ее расположение. Также она рассказала занимательный факт о биографии российской примадонны. Оказывается, в молодости Пугачева изменила свое отчество (на самом деле ее отца зовут Борух), чтобы «быть ближе к российскому зрителю».

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт назвал легендарную советскую актрису «полоумной старушкой» и обвинил в антисемитизме. Однако Талызина ответила на оскорбление. Актриса заявила, что многие годы прожила в браке с мужем евреем. При этом именно Пугачева показала истинное отношение к своим корням, изменив отчество. Поэтому такое поведение Пугачевой у Талызиной может вызвать только самые негативные чувства.

Отвечая на оскорбление Ширвиндта, Талызина заявила: «Можете ему передать, что полоумная старуха играет в театре Моссовета 65 лет. Как его дедушка или отец. Эта полоумная старуха сейчас играет главную роль в спектакле Островского».

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