Полвека назад состоялась премьера фильма «17 мгновений весны», основанного на одноименной книге Юлиана Семенова. Процесс съемок проходил в разных уголках — Москве, ГДР, Грузии и Латвии, пишет РИА Новости. Несмотря
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Полвека назад состоялась премьера фильма «17 мгновений весны», основанного на одноименной книге Юлиана Семенова. Процесс съемок проходил в разных уголках — Москве, ГДР, Грузии и Латвии, пишет РИА Новости.

Несмотря на то, что Татьяна Лиознова, режиссер фильма, стремилась придерживаться сценария, многое было создано на ходу. Например, во время одной из сцен Вячеслава Тихонова подошла собака, и актер погладил ее, что неожиданно получилось естественным и вписалось в фильм. Еще один немой эпизод в кафе, где Штирлиц встречается со своей супругой, также не был запланирован в сценарии, но был предложен Тихоновым, когда он узнал подобную историю от своего знакомого разведчика.

В начале выбора актеров на роль разведчика были рассмотрены другие кандидатуры, включая Иннокентия Смоктуновского. Сначала Леониду Куравлеву предложили роль Гитлера, но в итоге он сыграл Айсмана. Образ, который Табаков создал для роли Шелленберга, понравился родственникам Шелленберга.

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