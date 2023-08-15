Знаменитый рок-музыкант Виктор Цой ушел из жизни в возрасте 28 лет. Однако несмотря на столь непродолжительный период творчества ему удалось совершить настоящую революции в музыкальной индустрии. При этом неожиданная смерть легенды российского рока потрясла миллионы поклонников. 15 августа в день годовщины смерти Цоя издание «МК» вспомнило о самых неожиданных теориях гибели артиста.

В 1990 году на 35-м километре шоссе Слока-Талси в Латвии в результате автомобильной катастрофы погиб Виктор Цой. Тело артиста похоронили в родном для него городе Санкт-Петербурге. По одной из версий, группа «Кино» работала над новым альбомом, поэтому Виктор Цой часто слушал демоверсии будущих песен, чтобы найти оптимальное звучание. Предполагается, что по дороге в Ригу он слишком увлекся музыкой и не заметил «Икарус».

Однако данную версию гибели артиста опровергает гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. По его словам, единственную кассету с демозаписями будущих песен он увез с собой в Петербург. Однако некоторые фанаты отказываются верить в тот факт, что артист просто не справился с управлением автомобилем и выехал на полосу встречного движения. По их мнению, у артиста было много недоброжелателей, который могли подстроить автокатастрофу.