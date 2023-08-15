Знаменитый рок-музыкант Виктор Цой ушел из жизни в возрасте 28 лет. Однако несмотря на столь непродолжительный период творчества ему удалось совершить настоящую революции в музыкальной индустрии. При этом неожиданная смерть
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Знаменитый рок-музыкант Виктор Цой ушел из жизни в возрасте 28 лет. Однако несмотря на столь непродолжительный период творчества ему удалось совершить настоящую революции в музыкальной индустрии. При этом неожиданная смерть легенды российского рока потрясла миллионы поклонников. 15 августа в день годовщины смерти Цоя издание «МК» вспомнило о самых неожиданных теориях гибели артиста.

В 1990 году на 35-м километре шоссе Слока-Талси в Латвии в результате автомобильной катастрофы погиб Виктор Цой. Тело артиста похоронили в родном для него городе Санкт-Петербурге. По одной из версий, группа «Кино» работала над новым альбомом, поэтому Виктор Цой часто слушал демоверсии будущих песен, чтобы найти оптимальное звучание. Предполагается, что по дороге в Ригу он слишком увлекся музыкой и не заметил «Икарус».

Однако данную версию гибели артиста опровергает гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. По его словам, единственную кассету с демозаписями будущих песен он увез с собой в Петербург. Однако некоторые фанаты отказываются верить в тот факт, что артист просто не справился с управлением автомобилем и выехал на полосу встречного движения. По их мнению, у артиста было много недоброжелателей, который могли подстроить автокатастрофу.

Вам может понравиться
Выход России из зерновой сделки отразился на Турции. Она стала терять свой особый статус в украинском конфликте. Вероятно, в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром

“Коммерсантъ”: в Турции надеются на возобновление зерновой сделки

Выход России из зерновой сделки отразился на Турции. Она стала терять свой особый статус в украинском конфликте. Вероятно, в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром
Голливудская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в нашумевшем фэнтезийном комедийном фильме «Барби», заработала примерно 50 миллионов долларов в результате рекордных кассовых сборов во всем мире. По информации издания Variety,

Марго Робби заработала 50 миллионов долларов за главную роль в комедии «Барби»

Голливудская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в нашумевшем фэнтезийном комедийном фильме «Барби», заработала примерно 50 миллионов долларов в результате рекордных кассовых сборов во всем мире. По информации издания Variety,
Автомобильный бренд из Поднебесной Geometry объявил о старте продаж своей новой модели – электрического кроссовера E Firefly в Китае с 16 августа текущего года. Об этом сообщает китайский портал autohome.com.cn.

Новый электрокар E Firefly от Geometry поступит в продажу в Китае с 16 августа

Автомобильный бренд из Поднебесной Geometry объявил о старте продаж своей новой модели – электрического кроссовера E Firefly в Китае с 16 августа текущего года. Об этом сообщает китайский портал autohome.com.cn.