Сюрпризом для зрителей на музыкальном фестивале в Витебске стало появление на сцене композитора и исполнителя Юрия Антонова. Он в последние годы крайне редко выступает даже на крупных мероприятиях, поэтому его приезд в Белоруссию стал неожиданностью.

Выступление далось артисту очень тяжело. Все дело в том, что 4 года назад он подвернул ногу, сделал после этого несколько операций, однако болевые ощущения они снять не смогли. Певец поэтому редко выбирается даже в Москву, предпочитая постоянно находиться в своем загородном доме. На фестиваль в Витебске он приехал тайно и даже не был заявлен в программе мероприятия.

В Витебске Антонов без трости вышел на сцену, поприветствовал президента Беларуси Александра Лукашенко. Стоять ему было очень сложно, поэтому артист сидел за роялем. В какой-то момент боли усилились до такой степени, что исполнителя пришлось вместе с музыкальным инструментом перевозить на другой край сцены. А уже оттуда он медленно ушел за кулисы, не желая показывать зрителям, что ему очень больно.