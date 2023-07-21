Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказал о своем детском поступке, за который ей до сих пор стыдно. Об этом она рассказала в своем интервью для авторов канала «Не Пруст».

По словам Меньшовой, во время школьной поры вместе со своими одноклассниками она объединилась в коалицию против учителя. Актриса рассказала, что один год училась в интернате полного дня, когда родители забирали только на выходных. Когда на смену их классного руководителя пришел другой педагог, который ученикам не понравился, то дети объединились против учителя.

Юлия рассказала, что когда ее вызвали к директору, как «члена коалиции», то она испугалась и отрицала свое участие в «школьной группировке». «Сказала, что я ни при чем, это все Лена, она плохая, а я белая и пушистая… До сих пор стыдно», — призналась артистка.

Ранее Юлия Меньшова рассказала о своих сложных отношениях с родителями в детстве. По ее словам, она только в зрелом возрасте осознала, что ревновала родителей к их профессии и требовала больше внимания к себе. Юлия Меньшова является дочерью актеров Владимира Меньшова и Веры Алентовой.