В зоне проведения специальной военной операции прошел совместный концерт заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).

Основой для музыкальной программы стали такие хорошо известные песни Чичериной, как «По дороге фронтовой», «Марш русского Донбасса», «Русский лес» и другие. Данные музыкальные композиции написаны по стихотворениям Александра Проханова.

При этом практически каждую композицию сопровождала виртуозная игра на скрипке одного из бойцов ЦВО из состава фронтового коллектива. Рядовые бойцы ВС России поблагодарили артистов и музыкантов за слаженное исполнение песен бурными овациями.

После завершения выступления некоторые военнослужащие взяли у Юлии Чичериной автографы на память. По словам военнослужащего ЦВО с позывным «Шеф», хотелось бы чтобы примеру Чичериной последовали и другие популярные исполнители и почаще давали бы концерты для военнослужащих в зоне СВО.