ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В зоне проведения специальной военной операции прошел совместный концерт заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).

Основой для музыкальной программы стали такие хорошо известные песни Чичериной, как «По дороге фронтовой», «Марш русского Донбасса», «Русский лес» и другие. Данные музыкальные композиции написаны по стихотворениям Александра Проханова.

При этом практически каждую композицию сопровождала виртуозная игра на скрипке одного из бойцов ЦВО из состава фронтового коллектива. Рядовые бойцы ВС России поблагодарили артистов и музыкантов за слаженное исполнение песен бурными овациями.

После завершения выступления некоторые военнослужащие взяли у Юлии Чичериной автографы на память. По словам военнослужащего ЦВО с позывным «Шеф», хотелось бы чтобы примеру Чичериной последовали и другие популярные исполнители и почаще давали бы концерты для военнослужащих в зоне СВО.

Вам может понравиться

Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет своей идеальной фигуры

Всемирно известная голливудская актриса Дженнифер Энистон, несмотря на свой возраст, выглядит просто великолепно. Отметим, что актрисе уже 54 года, а ее фигуре могут позавидовать даже молоденькие девушки. Интернет-издание Welland+Good опубликовало

Сестра Жанны Фриске устроила рекламную интеграцию на могиле певицы

Наталья Фриске организовала на могиле своей сестры Жанны рекламную интеграцию, чем вызвала негодование пользователей Сети. В комментариях к посту на нее обрушилась лавина критики. 8 июля Наталья Фриске с родственниками

Марго Робби надела наряд, как у куклы Барби 32-летней давности

Австралийская актриса Марго Робби решила повторить образ куклы Барби из 1991 года. Об этом сообщило издание Daily Mail. Отмечается, что в этом наряде актриса появилась на премьере фильма «Барби» в