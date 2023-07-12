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В Сети появился финальный трейлер нового фильма о приключениях супергероя от компании Warner Bros. под названием «Синий Жук». В новом ролике зрители увидели много экшен-сцен, момент превращения главного героя в Синего Жука и даже главного злодея.

Исходя из опубликованного трейлера можно смело сделать вывод, что фильм «Синий Жук» будет типичной картиной о супергерое. В основе картины будет лежать история того, как молодой парень случайно обнаруживает существо, которое дает ему суперспособности. Используя свои новые навыки, главный герой должен сразиться с сильным главарем злодеев.

Фантастический экшен о подростке супергерое Джейми Рейесе, который находит необычного Синего Жука, поставил Анхель Мануэль Сото, а сценарий для фильма написал Гарет Даннет Алкосер. Роль главного героя в картине исполнил актер Шоло Маридуэньо. Премьерный показ нового фильма о супергерое запланирован на 18 августа 2023 года.

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