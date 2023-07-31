На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. появился трейлер предстоящего полнометражного мультфильма «Скуби-Ду и Крипто». Премьера мультика должна состояться 26 сентября.

Героев в мультфильме озвучат Фрэнк Уэлкэр, Грэй Гриффин, Мэттью Лиллард, Кейт Микуччи. Именно Фрэнк Уэлкэр озвучивал Фрэда Джонсона, начиная с 1969 года, а с 2022 года он стал озвучивать и Скуби-Ду. Мультфильм будет снят по сценарию Тима Шеридана.

Сюжет расскажет о приключениях Фрэда, Дафны, Велмы, Шегги и Скуби-Ду, к которым присоединится пес Крипто. Совместно они будут расследовать исчезновение членов Лиги Справедливости. Главными антагонистами в картине станут – Джокер, Харли Квинн, Лекс Лютор и другие. Команде Скуби-Ду также будут помогать супергерои Флэш, Аквамен и Чудо-женщина.

Напомним, что франшиза с историями о Скуби-Ду и его команды выходит на экраны, начиная с 1969 года. Создателем является американская мультипликационная студия Hanna-Barbera.