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Актер Артем Щукин из Саратовского театра магии и фокусов «Самокат» стал участником популярного американского телевизионного шоу America’s Got Talent. Запись его выступления в отборочном туре была опубликована вчера на официальном YouTube-канале программы.

В своем выступлении 38-летний Артем не упомянул Саратов, но поделился с судьями и зрителями информацией о том, что он занимается фокусами с девяти лет. Он рассказал, что его родители, Сергей и Маргарита Щукины, основали «Самокат» в 1987 году.

Молодой фокусник вспомнил свое первое выступление, которое было неудачным и закончилось слезами. Он даже сказал своей маме, что больше никогда не будет выступать. На сцене Артем продемонстрировал карточный фокус под музыку из сериала «Семейка Адамс», превратившись в одного из героев. Зрители встали и аплодировали, а все четверо судей, включая Саймона Коуэлла, проголосовали за его прохождение в следующий этап шоу.

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