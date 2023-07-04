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Как отмечает в своем материале РИА Новости со ссылкой на врачей Боткинской больницы, состояние народного артиста России, режиссера Александра Митты, который все еще находится в отделении реанимации, оценивается как тяжелое.

По словам врачей, российский режиссер находится в «ясном сознании, однако его общее состояние все еще остается тяжелым». При этом народный артист России дышит самостоятельно, отметили доктора.

В понедельник сын режиссера Евгений сообщил, что его отцу необходимо пройти обследование в больнице. По его словам, «ничего страшного не произошло», просто необходимо потратить некоторое время на обследование.

Напомним, что Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Будущий кинорежиссер, актер, сценарист и народный артист окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК). Во время обучения наставником Митты был народный артист СССР Михаил Ромм.

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