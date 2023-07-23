ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская певица Виктория Дайнеко, которая начала свою головокружительную карьеру после победы на «Фабрике звезд-5», рассказала, что случайно попала на кастинг. В документальном фильме «Фабрика звезд. 20 лет спустя» певица рассказала, как увидела огромную очередь возле «Останкино» и решила тоже принять участие в проекте.

Оказавшись на проекте, Виктория обратила внимание на яркого участника шоу – Мигеля. Певица рассказал, что даже была «немножечко» влюблена в Мигеля, однако сердце молодого артиста уже было занято. Молодой человек был влюблен в Лерику Голубеву.

Также Дайнеко рассказала, что очень благодарна проекту «Фабрика звезд» и не понимает, почему многие участники не желают вспоминать, откуда начался их путь. По ее словам, многие считают, что участник этого шоу получает клеймо «фабрикант». Но все же она тоже подчеркнула, что ей понадобилось немало времени, чтобы зрители и другие артисты запомнили ее как певицу Викторию Дайнеко, а не фабрикантку.

Вам может понравиться

Атомные подлодки «Борей» получат на вооружение модернизированные МБР «Булава-М»

Московский институт теплотехники готов приступить к проектированию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Булава-М». Она поступит на вооружение атомных субмарин «Борей» и заменит используемые сейчас МБР «Булава». ТАСС со ссылкой на источник

Военный эксперт Гундаров оценил угрозы Украины нанести удар по Новороссийску

Военный эксперт Владимир Гундаров в интервью «Московскому комсомольцу» прокомментировал публикации ряда СМИ о возможной атаке ВСУ на Новороссийск. Он отметил, что в распоряжении ВСУ нет подводных дронов, о которых сообщают

Координатор подполья Николаева Лебедев сообщил об ударах ВС РФ по порту и верфи

Массированный удар по Николаеву позволил ВС РФ уничтожить несколько важных военных объектов, сообщил глава местного подполья Сергей Лебедев. Пишут “РИА Новости“. Он рассказал, что одна из ракет попала по гостинице