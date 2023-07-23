Российская певица Виктория Дайнеко, которая начала свою головокружительную карьеру после победы на «Фабрике звезд-5», рассказала, что случайно попала на кастинг. В документальном фильме «Фабрика звезд. 20 лет спустя» певица рассказала, как увидела огромную очередь возле «Останкино» и решила тоже принять участие в проекте.

Оказавшись на проекте, Виктория обратила внимание на яркого участника шоу – Мигеля. Певица рассказал, что даже была «немножечко» влюблена в Мигеля, однако сердце молодого артиста уже было занято. Молодой человек был влюблен в Лерику Голубеву.

Также Дайнеко рассказала, что очень благодарна проекту «Фабрика звезд» и не понимает, почему многие участники не желают вспоминать, откуда начался их путь. По ее словам, многие считают, что участник этого шоу получает клеймо «фабрикант». Но все же она тоже подчеркнула, что ей понадобилось немало времени, чтобы зрители и другие артисты запомнили ее как певицу Викторию Дайнеко, а не фабрикантку.