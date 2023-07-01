Агент молодого российского актера кино и ТВ Дмитрия Кондрашева Мария Усенко сообщила о смерти артиста на 26-м году жизни. По ее словам, она узнала об этой трагической вести от родителей Кондрашева. При этом достоверная причина смерти и точная дата похорон на данный момент неизвестны.

Дмитрий Андреевич Кондрашев родился 26 мая 1998 года. После окончания школы он выбрал творческую профессию и окончил Московский государственный институт культуры в 2020 году. В учебные годы будущий актер стал обладателем Главного приза и звания «Мистер РФ МГИК 2019». Среди наиболее значимых работ артиста – роль в военной драме 2022 года «Через прицел», где рассказывается история противостояния снайперов Красной Армии и Вермахта в годы Великой Отечественной Войны.

Мария Усенко написала, что она никогда не забудет Диму. По ее словам, молодой актер навсегда останется в ее сердце. «Ты сверху все знаешь и видишь, ты будешь для меня звездой в небе, второго такого как ты больше нет и не будет», – заявила киноагент.