2 сентября в театре эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске выступит юная певица Milana Star с шоу-программой Stars party. Она является автором хита «Малявка», который на YouTube собрал почти полмиллиарда просмотров.

13-летняя Милана – дочь Виталия Гогунского, хорошо известного зрителям по сериалу «Универ». На ее канале около 3 миллионов подписчиков. Кроме того, юное дарование получила премии «Любимый российский музыкальный исполнитель» от Nickelodeon Kids’ Choice Awards и «Блогер года» от «Девичник Teens Awards 2021».

«Клопс Афиша» сообщает, что шоу Миланы состоится в Светлогорске 2 сентября в 13:00, а также предлагает уже сейчас приобретать билеты, чтобы получить наслаждение от живого исполнения хитов юной певицы.