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Актер Бенедикт Камбербэтч в эфире YouTube-канала JW3 Speaker Series сообщил, что в 2024 году снова снимется в фильме по вселенной Marvel. Также он отметил, что проектов будет сразу несколько, но сохранил интригу и не назвал ни одного из них.

Ранее актер подтверждал, что был бы раз еще раз сняться в роли Доктора Стрэнджа, однако вряд ли речь идет о триквеле фильма о знаменитом маге. Скорее всего, Камбербэтч воплотит этот образ в фильмах «Блэйд» или «Фантастическая четверка», начало съемок которых начинается как раз в первой половине 2024 года.

Кроме того, он мог иметь в виду участие в проекте «Мстители: Династия Канга», выход которого перенесли на 2026 год.

В мае прошлого года Камбербэтч снялся в роли мага в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». После премьеры актер рассказал, что несколько сцен для этого проекта он написал сам, чтобы сделать его еще более мрачным.

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