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В День Московского спорта, который отмечался 1 июля, фигуристка Александра Трусова продемонстрировала поклонникам новую программу под собственную песню “Два крыла”. Журналист Константин Лесик выложил в Сеть видеозапись этого выступления, а также написал, что зал хором пел композицию спортсменки и певицы.

Напомним, что к своему 19-летию серебряный призер Олимпиады-2022 выпустила свою песню, на которую затем сняла клип. Поклонники отреагировали на попытку спортсменки уйти в шоу-бизнес по разному – кто-то поддержал ее новое начинание, а кто-то, напротив, подверг Трусову критике и призвал сконцентрироваться на основном своем занятии – на фигурном катании.

Александра Трусова на Олимпиаде впервые в истории женского фигурного катания выполнила пять четверных прыжков в одной программе, но заняла лишь второе место, уступив “золото” Анне Щербаковой.

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