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На ТНТ планируется показ новых приключений семьи Букиных в этой осенью. К проекту возвращаются Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Однако Юлию Захарову и Павла Савинкова не включили в список актеров.

В сериале «Счастливы вместе» Лена и Толик Полено играли значительные роли. Захарова откровенно призналась, что ее не пригласили принять участие в перезапуске популярного проекта, но она с радостью бы присоединилась к актёрскому составу. У актрисы остались прекрасные воспоминания о работе над сериалом и она не исключила, что соседей Букиных могут просто не показывать в продолжении.

Савинков также был удивлен новостью о перезапуске «Счастливы вместе». Он узнал об этом из СМИ и его не пригласили принять участие в съемках. Однако он не отказался бы от возможности быть частью сериала «Букины».

Перепуском проекта займется студия братьев Андреасянов, которые планируют привлечь множество актеров к работе над фильмом, включая Георгия Дронова, который ранее был режиссером «Счастливы вместе». Однако из-за его плотного графика пока неизвестно, сможет ли он принять участие в проекте.

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