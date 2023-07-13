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Российские зрители получили возможность посмотреть в кинотеатрах новый фильм о роботах-пришельцах «Трансформеры: Восхождение звероботов». Об этом рассказал портал Lenta.ru, который также отметил, что попытки воскресить популярность трансформеров ни к чему хорошему не приводят.

В начале фильма, который вышел в России в полулегальный прокат, закадровый голос рассказывает о боге Юникроне, поедающем целые планеты из-за аномального чувства голода. Зачисткой этих миров занимаются подчиненные ему предаконы и террорконы. Звероботам удалось этой участи – они покинули свою планету буквально за миг до ее уничтожения и теперь они движутся к Земле.

На сайте Rotten Tomatoes число позитивных откликов о картине достигла 91 процента, однако критики восприняли ее очень прохладно. Нельзя также назвать высокими оценки на «Кинопоиске» (5,9) и на IMDb (6,5 баллов).

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