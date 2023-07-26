ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Премьера новейших фильмом «Оппенгеймер» и «Барби» в России отложена до весны, так как в Голливуде обнаружили источник, поставлявший в РФ пиратские копии. «Ведомости» сообщают, что данный канал в настоящий момент перекрыт, поэтому остается ждать появления онлайн-версий в хорошем качестве.

На рынке почти полностью исчезли предложения для кинотеатров с пиратскими копиями фильмов. Голливуд сообщил о санкциях, наложенных на поставщиков, однако в чем они выражаются, пока неизвестно.

Напомним, что кинокомпании Universal Pictures, The Walt Disney Company и Sony Pictures, являющиеся крупнейшими поставщиками голливудских фильмов, после начала СВО отказались от сотрудничества с Россией. За ними последовала и Warner Bros, которая за день до премьеры в РФ фильма «Бэтмен» отменила его показ.

Вам может понравиться

Ольга Бузова на съемках «Новых звезд в Африке» подхватила тренд на образ Барби

21 июля состоялась премьера фильма «Барби» режиссера Греты Гарвик. До России эта картина еще не докатилась, но знаменитости уже сейчас копируют образ главной героини. Этот тренд поддержала телеведущая и певица

В День крещения Руси в стране пройдет общенациональная премьера нового фильма о Херсонесе Таврическом

При поддержке Патриаршего совета по культуре 28 июля в рамках празднования Дня крещения Руси во всех регионах страны пройдет общенациональная премьера нового фильма «Родина моей Родины» о Херсонесе Таврическом. Главный

На Amazon Prime Video вышла «Русалочка» режиссера Роба Маршалла

Ремейк сказки «Русалочка», заработавший с момента премьеры в кинотеатрах 560 миллионов долларов, появился на платформах Amazon Prime Video и Disney+. В сентябре мюзикл с темнокожей Холли Бейли в роли морской