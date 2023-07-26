Премьера новейших фильмом «Оппенгеймер» и «Барби» в России отложена до весны, так как в Голливуде обнаружили источник, поставлявший в РФ пиратские копии. «Ведомости» сообщают, что данный канал в настоящий момент перекрыт, поэтому остается ждать появления онлайн-версий в хорошем качестве.

На рынке почти полностью исчезли предложения для кинотеатров с пиратскими копиями фильмов. Голливуд сообщил о санкциях, наложенных на поставщиков, однако в чем они выражаются, пока неизвестно.

Напомним, что кинокомпании Universal Pictures, The Walt Disney Company и Sony Pictures, являющиеся крупнейшими поставщиками голливудских фильмов, после начала СВО отказались от сотрудничества с Россией. За ними последовала и Warner Bros, которая за день до премьеры в РФ фильма «Бэтмен» отменила его показ.