При поддержке Патриаршего совета по культуре 28 июля в рамках празднования Дня крещения Руси во всех регионах страны пройдет общенациональная премьера нового фильма «Родина моей Родины» о Херсонесе Таврическом.

Главный праздничный показ состоится на территории обновленного заповедника «Херсонес-Таврический». Новый фильм также будут транслировать практически все телевизионные каналы Республики Крым и Севастополя. Россияне, проживающие в остальных регионах страны, смогут посмотреть премьерный показ фильма «Родина моей Родины» на территории исторических парков «Россия-Моя история».

Благодаря уникальной работе российских документалистов фильм о Херсонесе Таврическом станет первой картиной, в которой будет соединена многовековая история с современной 3D-реконструкцией древней архитектуры, актерская игра с анимацией. Создать настолько масштабный документальный фильм получилось благодаря слаженной работе десятков профессионалов в разных сферах: реконструкторов, историков, поисковиков, костюмеров, писателей, музыкантов и композиторов.