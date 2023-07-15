ВС РФ успешно применяют «дедовские» танки Т-54 на Кременском направлении, уничтожая противника в Пятихатках. «Военкоры Русской весны» сообщают, что эти боевые машины, несмотря на преклонный возраст, демонстрируют высокую эффективность в боях против ВСУ.

На левом фланге Запорожского фронта российские военные используют не только Т-54. Кроме того, уничтожать вражеские подразделения помогают новейшие Т-90, оснащенные современными функциями для защиты экипажа и ведения боевых действий.

В издании «1945» американский обозреватель Калеб Ларсон ранее отметил танки Т-54 и Т-55, назвав из одними из лучших боевых машин России. Главное их преимущество, по мнению эксперта – это возможность неограниченной модернизации из-за простой конструкции.