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На 82-м году жизни скончался советский и украинский актер театра и кино Юрий Брылинский-Драпан. Он был известен российскому зрителю по сериалу «Роксолана». Также он играл в таких проектах, как «Под созвездием близнецов», «Хозяин», «Легенда о бессмертии».

О смерти актера стало известно из сообщения пресс-службы Львовского драматического театра имени Заньковецкой. Народный артист Украины прожил долгую жизнь и проработал во Львовском драматическом театре полвека. На его счету значилось более 120 ролей.

Прощание с Юрием Брылинским-Драпаном состоится в театре на Камерной сцене 10 июля. Причина кончины актера не уточнялась.

Юрий Брылинский-Драпан – советский и украинский актер театра и кино. Он родился 25 марта 1942 года. Дебют на экране состоялся в 1974 году в Киностудии имени Довженко. Его первая кинороль была в мелодраме под названием «Марина».

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