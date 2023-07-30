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Как сообщает издание «Царьград», в истории кинематографа одной из памятных дат является 30 июля, ведь в этот день мир покинули два истинных гения. Итальянский режиссер Микеланджело Антониони покорил зрителей своими необычными киноработами. Преимущественно он затрагивал тему персонажей, боровшихся с собственным одиночеством и ищущих смысл жизни.

Наиболее известными работами итальянского режиссера являются «Приключение», «Ночь», «Красная пустыня», «Затмение». Режиссер прожил достаточно долгую жизнь и скончался в возрасте 94 лет 30 июля 2007 года.

В этот же день умер другой титан мирового кино – шведский кинорежиссер Ингмар Бергман. Его творчество было схоже с неординарными работами Антонини. Он затрагивал тему кризиса человечности в окружающем нас мире. Однако между картинами Бергмана и Антонини есть существенная разница. В обличии от Антонини, показывающем кризис человечества как естественное состояние, Бергман старался найти решение проблемы и «лекарство».

Большинство работ являются вершиной мирового кинематографа в 20 веке. Самые известные картины режиссера – «Девичий источник», «Сквозь тусклое стекло», «Шепоты и крики», «Осенняя соната», «Фанни и Александр».

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