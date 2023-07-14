Режиссер Джеймс Кэмерон планирует снять сериал о гибели миллиардеров на батискафе «Титан» в июне этого года. Издание The Sun со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что у канадского специалиста будет достаточно времени и денег, чтобы изучить все тонкости этой трагедии для большого проекта на стриминговом сервисе Netflix.

Кэмерон во время схемок «Титаника» 30 раз лично погружался к затонувшему в 1912 году пассажирскому судну. Это позволило ему не только учесть все детали, но и с таким состраданием рассказать историю, что теперь может наступить время для следующего шага.

Также в The Sun сообщили, что продюсеры сериала изъявили желание пригласить на главные роли актеров Кумэйла Нанджиани и Мэтта Дэймона.

Напомним, что почти через два часа после погружения батискафа он перестал выходить на связь. 19 июня начались поиски, но 22 числа были найдены только обломки подводного аппарата. Все, кто на нем находился, погибли.