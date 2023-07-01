Народная артистка Российской Федерации Чулпан Хаматова, переехавшая в Ригу, выступила в поддержку демонтажа памятников Александру Пушкину и советским воинам-освободителям в Риге. Слова Хаматовой прокомментировала популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева.

По ее словам, после просмотра отрывка интервью Хаматовой, в котором она выступает в поддержку сноса памятников в Риге, она просто сидела и молча пялилась в экран на протяжение 10 минут. «Мне же все это не послышалось? Я запретила себе материться, поэтому меня затошнило. Выброса эмоций не происходит, и я держу себя в руках», – резюмировала Кудрявцева.

Телеведущая также подчеркнула, что не понимает, зачем Хаматова так жестко и остро высказалась по данному вопросу. При этом Кудрявцева подчеркнула, что ей очень сложно сдержать матерные слова из-за всего того, что наговорила Хаматова. Об этом Лера Кудрявцева написала на своей страничке в социальной сети.