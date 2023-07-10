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10 июля исполняется 70 лет известной советской телеведущей, Заслуженной артистке России Татьяне Веденеевой. В своем интервью она рассказала, как ей подняли зарплату.

Веденеева вела множество программ на Центральном телевидении, она была узнаваема и популярна, но получала деньги за свою работу по минимальной ставке. По словам самой ведущей, прибавки она не просила, а начальство не задумывалось о повышении заработной платы. Но все изменил один случай, который произошел уже в годы «перестройки».

«Я вела в Колонном зале вечер, на котором Горбачев читал свой первый доклад. Пришла в невероятном платье с открытой спиной. Тогда это произвело фурор. Зрители на примере моей спины увидели, что идут перемены. Сразу после этой передачи мне резко подняли концертную ставку — до этого она была минимальной, несмотря на мою популярность и то, что на ТВ мне приходили от зрителей мешки писем. Но опять же — сама я никогда ничего не просила», – рассказала ведущая.

Звание Заслуженной артистки России Татьяне Веденеевой было присвоено в 2021 году.

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