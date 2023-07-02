Как сообщает Спорт 24, после успеха своей первой классической комедии «Девушка с характером» молодой режиссер (с точки зрения опыта, а не возраста) Константин Юдин снял лирическую комедию «Сердца четырех». Однако в отличие от его первого фильма, собравшего довольно успешную прессу, вторая картина была запрещена к показу за дискредитацию Красной армии.

В основе сюжета фильма «Сердца четырех» лежат забавные недоразумения. Главный герой картины, командир роты Рабоче-крестьянской Красной армии Петр Колчин, влюбляется в Шуру Мурашову и начинает ухаживать за ней. Однако вскоре он попадает в военные Юрьевские лагеря, где он встречает преподавателя Галину. Главный герой влюбляется в нее, однако вскоре зрители узнают, что Галина является родной сестрой Шуры, за которой Петр ухаживал раньше. Весь сюжет построен вокруг данного любовного треугольника.

20 февраля 1941 года фильм не пустили в прокат из-за комментария ЦК ВКП (б) Андрея Жданова. Он заявил, что «картина снята в отрыве от реальности и неправильно отражает советскую действительность». В начальные годы Великой Отечественной Войны ленту не пустили в прокат поскольку главный герой командир Красной армии выступал в роли комичного персонажа.

Однако ближе к окончанию боевых действий в 1944 году на фронте солдатам начали показывать комедийные фильмы, чтобы бойцы могли получить эмоциональную разгрузку. Поэтому 9 декабря 1944 года фильм был одобрен к показу и собрал в первый год проката более 20 миллионов просмотров.