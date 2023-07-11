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Участницы популярного коллектива «Блестящие» объявили в своих социальных сетях о работе над новым синглом, в котором будет звучать также и голос покойной солистки Жанны Фриске. Поклонники уже отметили в комментариях, что с нетерпением ждут релиза нового трека.

В июне этого года прошло уже восемь лет со дня смерти популярной певицы и бывшей солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске. Поэтому Ксения Новикова и Надежда Ручка решили почтить память своей покойной коллеги созданием нового сингла, в котором будет звучать и голос Жанны.

Ксения и Надежда решили записать новую версию своего популярного хита под названием «А на море белый песок». Новикова написала на своей страничке в социальной сети, что новая композиция будет опубликована, как «Блестящие» feat Жанна Фриске.

Фанаты уже отметили в комментариях, что будут ждать новую версию популярного хита с полноценным фитом с нетерпением. «Очень взволнован», – написал один из подписчиков Новиковой.

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