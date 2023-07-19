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Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) несколько раз отказывался от поездки в зону специальной военной операции с другими артистами. Он объяснял это запретом супруги, рассказал руководитель музыкальной группы «Земляне» Владимир Киселев.

Во время выступления на фестивале «Белые ночи» он отметил, что неоднократно приглашал певца в зону спецоперации. Но SHAMAN ехать не хотел и приводил достаточно оригинальное оправдание, которое вряд ли красит любого мужчину.

В результате Дронов все-таки отправился на фронт, чтобы выступить перед ребятами. Киселев уверен, что именно его SHAMAN должен за это поблагодарить.

«Наш разговор вызвал у него хоть какие-то мужские чувства. А вообще ничего против этого певца не имею», – рассказал руководитель рок-группы «Земляне» журналистам.

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