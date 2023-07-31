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Сериал «Жить жизнь», главную роль в котором исполнила российская актриса Любовь Аксенова, продлен на второй сезон. Данная информация появилась на сайте онлайн-кинотеатра START. Однако о дате выхода продолжения пока еще нет информации.

По данным START, во втором сезоне зрители вновь увидят уже полюбившихся им героев, однако также появятся и новые персонажи. Отмечается, что в сюжете второго сезона будет поднята тема детских травм, которые влияют на человека в его взрослой жизни.

Сюжет сериала рассказывает о 30-летней героине по имени Анна, которая потеряла мужа в результате трагедии. Однако женщина не падает духом, а переосмысливает свою жизнь. Она встречает нового молодого человека, который пытается ею манипулировать. В итоге Анна понимает, что она уже не первый раз попадает в нездоровые отношения.

Главную роль в сериале «Жить жизнь» исполнила Любовь Аксенова. Также в телепроекте снимались Роман Васильев, Дарья Мороз, Евгений Шварц, Юрий Чурсин и другие.

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