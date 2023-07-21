Модель из России, внешность которой все сравнивают с куклой Барби, Анжелика Кенова заявила, что с нетерпением ждет премьеры голливудской картины «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, а саму идею фильма назвала «забавной».

Кенова призналась, что хочет совместить просмотр фильма «Барби» с прямо противоположной по жанру картиной «Оппенгеймер», премьеры которых состоятся в одни день – 21 июля. Таком образом, Кенова хочет ощутить полярные эмоции от последовательного просмотра двух картин различных жанров.

По ее словам, Марго Робби подходит на роль современной Барби просто идеально. Вряд ли создатели фильма могли бы найти на данную роль лучшую актрису в Голливуде, считает Кенова. При этом выбор Райана Гослинга на роль Кена не совсем очевиден. Однако, по мнению российской модели, все же стоит посмотреть картину, прежде чем делать поспешные выводы.

Комментируя трейлер картины, Кенова одобрила выбор стиля одежды создателями фильма. По ее словам, стиль кукол Барби и Кена из 90-х годов является культовым и к тому же самым красивым.