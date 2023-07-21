ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Модель из России, внешность которой все сравнивают с куклой Барби, Анжелика Кенова заявила, что с нетерпением ждет премьеры голливудской картины «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, а саму идею фильма назвала «забавной».

Кенова призналась, что хочет совместить просмотр фильма «Барби» с прямо противоположной по жанру картиной «Оппенгеймер», премьеры которых состоятся в одни день – 21 июля. Таком образом, Кенова хочет ощутить полярные эмоции от последовательного просмотра двух картин различных жанров.

По ее словам, Марго Робби подходит на роль современной Барби просто идеально. Вряд ли создатели фильма могли бы найти на данную роль лучшую актрису в Голливуде, считает Кенова. При этом выбор Райана Гослинга на роль Кена не совсем очевиден. Однако, по мнению российской модели, все же стоит посмотреть картину, прежде чем делать поспешные выводы.

Комментируя трейлер картины, Кенова одобрила выбор стиля одежды создателями фильма. По ее словам, стиль кукол Барби и Кена из 90-х годов является культовым и к тому же самым красивым.

Вам может понравиться

Российский пулеметчик уничтожил не менее десяти украинских диверсантов, отражая атаку

Глава пресс-центра группировки войск «Восток» рассказал о подвиге российского пулеметчика, сумевшего в неравном бою ликвидировать диверсионно-разведывательную группу противника в составе не менее 10 человек. Ефрейтор Иван Лапенко действовал в составе

В Сети появилось видео со взрывом склада боеприпасов на полигоне в Кировском районе Крыма

Примерно в четыре часа утра 19 июля в Кировском районе Крыма прогремел мощный взрыв. Чуть позже выяснилось, что произошло это на военном полигоне. Телеграм-канал Mash опубликовал видеозаписи этого инцидента. На

В районе порта Черноморска Одесской области прогремели взрывы

Житель города Черноморск (ранее – Ильичевск) Одесской области рассказал ТАСС о мощных взрывах, прогремевших ночью в районе морского порта. По его словам, он сам и его соседи думали, что в