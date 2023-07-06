Навар Шора, который живет неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, сообщил, что прямо рядом с его офисом снимается фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир». При этом на съемочной площадке внезапно появился актер Роберт Дауни-младший, который исполнил роль «Железного человека» в киновселенной Marvel.

«Я был на прогулке, когда заметил всё освещение и оборудование, и спросил об этом одного из сотрудников службы безопасности. Он был таким разговорчивым и милым. Он сказал, что Роберт Дауни-младший был там прошлой ночью и они катались на всевозможных суперкарах. Мы хорошо поговорили и немного посмеялись», – рассказал Шора.

Означает ли это, что в новой части «Капитана Америки» появится Железный человек в исполнении Дауни-младшего? Скорее всего нет. Однако его появление на съемочной площадке все же добавляет интриги. Впрочем, сотрудник службы безопасности вполне могу ошибиться в ночное время и перепутать знаменитого актера с кем-то на него похожим.