Роскомнадзор составил административный протокол на онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», слушания по которому пройдут в суде сегодня, 4 июля. Российский регулятор отмечает, что онлайн-платформа не смогла ограничить доступ детской аудитории к фильмам, содержащих ЛГБТ-материалы. В случае удовлетворения иска компания вынуждена будет заплатить штраф в размере до 4 млн рублей или ее деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток.

РИА Новости опубликовали материал, в котором рассказали о новых правилах и запрещенных к показу сценах в российском кинопрокате. Позитивный образ ЛГБТ в кино расценивается российским законодательством, как пропаганда. Однако если сцена с участием ЛГБТ-персонажа не вызывает у зрителя положительных эмоций и сопровождается разъяснением, то действие статьи КоАП РФ на нее не распространяется. Поэтому кинотеатры и онлайн-сервисы должны ограничить доступ детей к фильмам, где упоминаются ЛГБТ-отношения. Причем данные ограничения должны быть эффективными, чтобы ребенок не мог их обойти самостоятельно.

Поэтому с российских онлайн-кинотеатров полностью исчезли такие фильмы, как «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем», а мюзикл «Красавица и чудовище» вышел в прокат с возрастным ограничением «16+». Также франко-бельгийская картина «Любовь» не смогла пойти в широкий прокат из-за обилия сцен «порнографического характера», которые и вовсе запрещены к показу Минкультом.